РИАМО - 20 янв. Пассажиры, которые пострадали в ДТП с маршруткой на Каширском шоссе, получили травмы легкой степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла утром в четверг на Каширском шоссе. Пострадавших доставили Подольскую областную клиническую больницу.

«Пострадавшие были осмотрены врачами, им были проведены необходимые диагностические исследования, по результатам которых они были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства», – сообщили в Минздраве.

По данному факту назначена проверка прокуратурой Московской области.