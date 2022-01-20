РИАМО - 20 янв. Более 1 тыс. видеоконференций в mos.ru провели после обновления сервиса в ноябре 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С ноября 2021 года пользователи получили 1309 видеоконсультаций по имущественно-земельным, жилищным и другим вопросам на портале mos.ru», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что перечень тем для онлайн-консультаций насчитывает более 100 позиций, самые популярные – жилищные вопросы, связанные с заключением договоров передачи жилых помещений в собственность граждан, а также предварительное согласование предоставления земельного участка и заключение договора социального найма. По этим направлениям с момента обновления сервиса видеоконсультаций специалисты провели более 100 встреч.

Сервис дополнили новыми полезными функциями, например, за 24 часа до видеоконференции портал присылает уведомление с ссылкой в личный кабинет и на электронную почту.

Также появилась возможность делиться документами с профильным специалистом во время видеоконференции. Для этого нужно подготовить заранее электронную версию документов, фотографию или скан, и во время конференции загрузить их в сервис. При этом для консультации с сотрудниками центра госуслуги «Мои документы» файлы следуют прикреплять до конференции в размере не более 10 штук.

В сервисе граждане могут получить консультацию специалиста учреждения о предоставлении госуслуг в Москве. Также доступен личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя. Общаться со специалистом можно с любого устройства в течение 20-30 минут. За сутки специалисты участвуют в среднем в 40 видеоконференциях.

После выбора необходимой конференции нужно заполнить анкету и изложить интересующий вопрос, что поможет сотруднику тщательнее подготовиться к приему.

С 2020 года появилась возможность проконсультироваться со специалистами столичных ведомств. Сервис видеоконсультаций запустил департамент городского имущества Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2021 году 8,5 тыс. пользователей портала получили онлайн-консультации профильных специалистов департамента по имущественно-земельным и жилищным вопросам. В 2020 году такой возможность воспользовались 1,6 тыс. человек. В среднем жители оценивают такие консультации в 4,8 балла.