РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 янв. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли ввоз незадекларированных ювелирных украшений на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба домодедовской таможни.

Гражданка РФ, следующая рейсом Дубай - Москва, проследовала через «зеленый» коридор зала прилета, заявляя об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного досмотра ручной клади инспектор обнаружил кольцо с бриллиантами Bulgari, золотые браслеты Cartier и VCA.

По результатам таможенной экспертизы, рыночная стоимость ювелирных изделий составила более 1 млн рублей.

По данному факту производятся проверочные мероприятия в соответствии с УПК РФ.

Домодедовская таможня напоминает: при следовании через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом товары, таможенная стоимость которых превышает 10 000 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых превышает 50 кг, подлежат обязательному письменному таможенному декларированию с заполнением пассажирской таможенной декларации.