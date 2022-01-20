РИАМО - 20 янв. С 2017 года мобильным приложением «112 МО» воспользовались уже более 6 тыс. раз. Благодаря этому приложению пользователи обращаются в службу спасения, сообщает пресс-служба региональной «Системы 112».

С помощью приложения можно вызвать экстренные службы в одно касание. Не так давно в приложении появилась новая возможность – вызов спецслужбы для своих родных, телефон которых указан в «связанных контактах» приложения.

Также в мобильном приложении действует автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности, и множество новых функций.

Мобильное приложение «112 МО» – это один из наиболее удобных способов связаться с операторами 112. Помимо этого, в настоящее время за помощью можно обратиться еще четырьмя различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Также обращения на единый номер спасения 112 через популярные мессенджеры и социальные сети - WhatsApp, Тelegram и «ВКонтакте».