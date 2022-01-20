РИАМО - 20 янв. В нынешнем году на территории Подмосковья модернизируют еще 8 железнодорожных станций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) продолжает заниматься модернизацией ж/д станций. В 2022 году компания запланировала капремонт двух платформ в Орехово-Зуеве, также сделают более комфортной платформу на станции Снегири, платформу на станции Чехов, платформу Коренево в Люберцах.

В рамках капремонта специалисты заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки, ограждения и сходы, установят урны и лавочки, а также светодиодное освещение. Каждая платформа будет снабжена линией безопасности, а тактильная плитка возле сходов сделает удобнее передвижение лиц с ограниченными возможностями.

Недавно после реконструкции открылась платформа №1 на остановочном пункте Шугарово, а платформа №2 будет сдана в эксплуатацию во II квартале 2022 года. На I полугодие 2022 года запланировано завершение работ на станциях Катуар и Кабаново, на II полугодие — Кривандино.

Реконструкция подразумевает демонтаж старой железобетонной платформы и монтаж новой, установку навесов, информационных стоек SOS, динамических табло, систем громкоговорящей связи, светодиодного освещения, пандусов для маломобильных групп населения. На время реконструкции посадка и высадка пассажиров на указанных станциях будет осуществляться с временных деревянных платформ с соблюдением всех норм безопасности.

Также в нынешнем году запланировано обновление 37 навесов (замена поликарбоната на профилированный лист) на 34-х платформах станций и остановочных пунктов на территории Москвы и Московской области.