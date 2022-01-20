РИАМО - 20 янв. Московское областное УФАС России постановило включить сведения об ООО «Альфа Брокер Консалтинг» в реестр недобросовестных поставщиков. На организацию пожаловалось руководство Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Альфа Брокер Консалтинг» заключило с учреждением контракт на поставку дыхательного неонатального контура. Когда условия договора были нарушены, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании в комиссии Московского областного УФАС России организация не представила доказательств устранения нарушений условий контракта в законные сроки.

Антимонопомльное ведомство приняло решение включить сведения об ООО «Альфа Брокер Консалтинг» в реестр недобросовестных поставщиков.