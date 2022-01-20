РИАМО - 20 янв. На горячую линию комплекса социального развития для людей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, с 23 марта 2020 года поступило около 2 млн вызовов. Всего было оформлено 573 тыс. заявок на 724 тыс. услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что для того, чтобы москвичи смогли справиться со страхами, переживаниями и стрессом, открыт чат срочной психологической помощи Don’t panic. Еще работает горячая линия психологической поддержки по номеру 051.
Гражданам с нарушением слуха в неголословом центре помощи «Говорим руками» помогают с вопросами, связанными с Covid-19, консультируют и помогают в сурдопереводе.
За полтора года сурдооператоры обработали более 6 тыс. заявок. С центром помощи можно связаться ежедневно с 08:00 до 21:00 по любому из этих каналов: посредством СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber (по номеру телефона: +7 926 870-44-44), в Skype , а также в Telegram (GovoriRukami).
Для людей, которым требуется психологическая помощь, например, из-за публикаций в СМИ, которые вызывают беспокойство, работает кол-центр комплекса социального развития по вопросам психологической поддержки. Около 60 тыс. звонков приняли от жителей столицы на горячей линии.
Помимо звонка, круглосуточно можно написать в психологический онлайн-чат Don’t panic. Этот чат безопасен и анонимен, консультация со специалистом длится до одного часа в режиме реального времени. Также доступен круглосуточный телефон неотложной психологической помощи: 051 или +7 495 051.
Помимо горожан, помощь оказывается врачам и пациентам в резервных госпиталях и больницах, в том числе в красной зоне.
Для жителей Москвы, заинтересованных в помощи с коронавирусной инфекцией, работает горячая линия для доноров плазмы. За время работы кол-центра операторы приняли около 322 тыс. звонков, сделали свыше 1 млн вызовов, в результате чего записалось более 100 тыс. доноров плазмы. Записаться на донорство можно по телефону: +7 495 870-45-16.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии