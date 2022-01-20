РИАМО - 20 янв. На горячую линию комплекса социального развития для людей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, с 23 марта 2020 года поступило около 2 млн вызовов. Всего было оформлено 573 тыс. заявок на 724 тыс. услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы делаем все возможное, чтобы предоставить горожанам максимальную социальную поддержку. Для жителей столицы работают три профильные горячие линии: кол-центр комплекса социального развития по вопросам коронавируса, где можно проконсультироваться на тему новой инфекции, а также заказать социальные услуги; «Говори руками» для горожан с нарушениями слуха; кол-центр для доноров плазмы, куда могут обратиться москвичи, желающие поделиться своими антителами и помочь врачам спасать жизни», — сказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он добавил, что для того, чтобы москвичи смогли справиться со страхами, переживаниями и стрессом, открыт чат срочной психологической помощи Don’t panic. Еще работает горячая линия психологической поддержки по номеру 051.

Гражданам с нарушением слуха в неголословом центре помощи «Говорим руками» помогают с вопросами, связанными с Covid-19, консультируют и помогают в сурдопереводе.

За полтора года сурдооператоры обработали более 6 тыс. заявок. С центром помощи можно связаться ежедневно с 08:00 до 21:00 по любому из этих каналов: посредством СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber (по номеру телефона: +7 926 870-44-44), в Skype , а также в Telegram (GovoriRukami).

Для людей, которым требуется психологическая помощь, например, из-за публикаций в СМИ, которые вызывают беспокойство, работает кол-центр комплекса социального развития по вопросам психологической поддержки. Около 60 тыс. звонков приняли от жителей столицы на горячей линии.

Помимо звонка, круглосуточно можно написать в психологический онлайн-чат Don’t panic. Этот чат безопасен и анонимен, консультация со специалистом длится до одного часа в режиме реального времени. Также доступен круглосуточный телефон неотложной психологической помощи: 051 или +7 495 051.

Помимо горожан, помощь оказывается врачам и пациентам в резервных госпиталях и больницах, в том числе в красной зоне.

Для жителей Москвы, заинтересованных в помощи с коронавирусной инфекцией, работает горячая линия для доноров плазмы. За время работы кол-центра операторы приняли около 322 тыс. звонков, сделали свыше 1 млн вызовов, в результате чего записалось более 100 тыс. доноров плазмы. Записаться на донорство можно по телефону: +7 495 870-45-16. ​