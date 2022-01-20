РИАМО - 20 янв. Известные основатели фондов и благодетели примут участие в благотворительном дне, который пройдет на катке ВДНХ 22 января, сообщает пресс-служба выставки.

Среди участников - худрук театра МХТ им. Чехова и актер Константин Хабенский, актеры театра и кино Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Сутулова, Андрей Бурковский, Виктор Добронравов, фигуристка Евгения Медведева и другие. Также на лед в этот день выйдут и подопечные благотворительных фондов.

«Все средства, собранные в этот день от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность. Их перечислят таким авторитетным организациям, как фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд поддержки людей с особенностями развития «Я есть», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Это традиционная акция, которая проходит на ВДНХ каждую зиму. Для гостей в этот день будут организованы мастер-классы, еще можно будет посетить выступления уличного театра, а также насладиться программой «Союзмультпарка».

«Благотворительный день на катке ВДНХ — событие, которое каждый год собирает вместе совершенно разных людей, готовых объединяться ради одной большой цели. Юные и умудренные опытом, спортивные и не очень, обычные и особенные — все встают на коньки, чтобы красиво, ярко и в отличной компании устроить самый добрый день зимы», — рассказала актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова.

На катке действует все необходимые меры Covid-безопасности. Купить билеты можно онлайн. Во время покупки нужно будет выбрать определенное время и павильон для входа. Благодаря этому правилу распределяются потоки посетителей.

Каток будет работать с 10:00 до 23:00.