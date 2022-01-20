РИАМО - 20 янв. У Совкомбанка начался пилотный проект по рассрочке на покупку недвижимости в строящихся объектах, проценты платить не придется, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Эту услугу на российском рынке недвижимости можно встретить довольно редко. В основном ее предлагают застройщики. Рассрочку можно взять не более чем на полтора года, а тем, кто будет пропускать платежи, придется выплачивать большие штрафы, — 50% платежа по рассрочке.

Программа дает возможность купить квартиру, апартаменты, машино-место или иной объект, реализуемый застройщиком в рамках закона об участии в долевом строительстве.

Рассрочка будет длиться 9–18 месяцев, в то время как средний срок ипотеки, по данным Банка России, больше 21 года. Специалисты рынка считают, что эта услуга не будет популярной у покупателей.

«Чаще всего рассрочка предоставляется при покупке квартиры в новостройке, в случае же с ипотекой клиент может приобрести объект недвижимости и на вторичном рынке. Эти факторы сильно ограничивают доступность инструмента для большинства покупателей», — заявил заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Николай Дубакин.

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