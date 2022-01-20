РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В крещенскую ночь на территории купелей Люберец дежурили 24 сотрудника ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас», говорится в сообщении управления.

Также было задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники.

Всего в Подмосковье во время празднования Крещения Господне дежурили порядка 500 пожарных и спасателей.

В сообщении люберецкого ТУ подчеркнули, что в настоящий момент идет поиск новых сотрудников, а именно, мужчин от 18 лет на должности. Подробную информацию можно узнать по номеру телефона: 8(905)595-70-19.