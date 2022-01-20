РИАМО - 20 янв. В центре госуслуг «Мои документы» приступили к капитальному ремонту по адресу: Игарский проезд, дом №8, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках капитального ремонта помещение будет обновлено. На объекте ведутся демонтажные работы, специалисты приступили к устройству новых перегородок. На время ремонта офиса «Моих документов» заявления будут принимать в другом отделении по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом №1, корпус 1.

Позднее строители приступят к отделочным работам, укладке напольных покрытий и монтажу дверных блоков и подвесных потолков.

В помещении центра госуслуг модернизируют пожарную и охранную сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией, системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Также пол в служебных помещениях и залах ожидания выложат керамогранитом, а в рабочих кабинетах и залах, где работают операторы, уложат ламинат.

Кроме того, офис обустроят для удобства маломобильных граждан и родителей с детьми, в центре госуслуг появится специальная комната матери и ребенка.

Для сотрудников центра создадут комнату отдыха, а архив и специальное оборудование для выдачи загранпаспортов переведут в отдельные помещения.