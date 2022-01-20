РИАМО - 20 янв. В 2022 году резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» планирует закончить возведение нового крупного фармацевтического производства на площадке «Алабушево», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ «Технополис «Москва». За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более чем в 3 раза – сумма превысила 13 млрд руб. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить порядка 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств», — сказал Ефимов.

На заводе будут производить медикаменты для лечения заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, противомикробные препараты, лекарства для лечения заболеваний пищеварительного тракта.​