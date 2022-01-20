РИАМО - 20 янв. Активная профилактическая работа помогла не допустить незаконной рубки хвойных деревьев в Москве в 2021 году. На это была направлена акция «Ель», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Профилактическая акция «Ель» проводится в столице накануне Нового года ежегодно. В 2021 году мероприятия по недопущению незаконной рубки были усилены.

«В рамках этого мероприятия был усилен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с полицией провели более 120 рейдов», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что принятые меры позволили полностью не допустить факты вырубки хвойных деревьев. Для этого специалисты ежегодно проводят информационную работу.

«На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиях может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям», – заключил Бирюков.

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