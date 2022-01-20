РИАМО – 20 янв. Специалисты закончили комплексный ремонт доходного дома начала XX века в столичном Малом Предтеченском переулке, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Историческое здание расположено по адресу: Малый Предтеченский переулок, д. 6. Доходный дом построен в начале XX века по проекту архитектора С.Д. Езерского.

Специалисты заменили системы водоснабжения и водоотведения, а также проводку и другие инженерные коммуникации. В конце работ был проведен ремонт подъезда. При этом специалисты сохранили его исторический облик.

Для этого рабочие очистили старинный кирпич и обработали его водоотталкивающей краской. На ступенях заделали сколы и трещины. Специалисты расчистили перила, восстановили поврежденные элементы и окрасили.