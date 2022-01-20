РИАМО - 20 янв. Полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж. Мужчина похищал чужое имущество для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемым оказался 40-летний москвич, который ранее уже был судим за совершение краж.

«Установлено, что злоумышленник с помощью отмычки отжал окно и незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Теряево (Дмитровский округ - ред.). Похитив музыкальный центр, одежду и обувь, а также металлопрофиль, находившийся на участке, мужчина скрылся», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители задержали вора. Обыскав место его временного проживания в деревне Ащерино, сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Остальное подозреваемый успел продать, а заработанные деньги потратить.

Также полицейским удалось установить причастность злоумышленника к совершению краж четырех велосипедов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Правоохранители устанавливают возможную причастность злоумышленника к другим происшествиям.