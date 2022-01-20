РИАМО - 20 янв. Эксперты по недвижимости посчитали, что для приобретения однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно получать зарплату в размере минимум 104 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Речь идет о варианте с 20%-ным первоначальным взносом, 10%-ной ставкой и сроком кредита на 25 лет.

«Год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4%, требовалось 84 тыс. рублей, при условии, что в погашение кредита направляется до 70% от заработной платы», — отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина сообщила, что в среднем однокомнатная квартира в столице стоит 10,5 млн рублей. А средняя зарплата в Москве составляет 90 -100 тыс. рублей.