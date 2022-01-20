РИАМО - 20 янв. Справиться с легким течением ОРВИ можно, не обращаясь за помощью к медикам. Решение лечиться самостоятельно при легкой форме заболевания поможет разгрузить амбулаторные службы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Понимаю — мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверения, что все будет хорошо. Но при таких объемах инфицирования никакая амбулаторная служба не выдержит. Давайте проявим благоразумие и будем справляться с легким ОРВИ так, как справлялись всегда: домашним режимом и терпением, благо, что оно длится 3-4 дня, как правило», – отмечает врач и телеведущий Александр Мясников.

Из-за распространения коронавирусного штамма «омикрон» в Москве врачи поликлиник перешли на ежедневный прием пациентов. Медики работают с 08:00 до 20:00 и принимают граждан с симптомами ОРВИ в день обращения. Получить помощь без записи можно даже при температуре ниже 38 градусов.

Наиболее эффективной защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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