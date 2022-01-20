РИАМО - 20 янв. За год медианная зарплата, которую предлагают московские компании в вакансиях на «Авито», выросла на 16%: с 50 тыс. до 58 тыс. рублей. Топ-3 самых высокооплачиваемых сфер составили строительство, автобизнес и логистика, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Медианной зарплатой называется сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников.

В половине отраслей, вошедших в исследование «Авито», зарплаты превышают медианный размер по всем массовым профессиям (58 тыс. рублей). Самые высокие заработки жителям Москвы предлагают в строительстве — 90 тыс. рублей. В топ-3 еще входят логистика и автомобильный бизнес — по 80 тыс. рублей в месяц.

Наибольший рост медианных зарплат за год, сразу на 30%, отмечен в группе профессий «Консультирование» — с 50 тыс. до 65 тыс. рублей. На 25% поднялись зарплатные предложения в банковской сфере — с 60 тыс. до 75 тыс. рублей.

По данным аналитического центра «Авито», в минувшем году столичные компании почти вдвое увеличили число вакансий: работодатели разместили на платформе на 91% больше объявлений о найме персонала.

Как отмечают эксперты, рынок труда сегодня — это рынок соискателей, а сами кандидаты стали более избирательны при выборе трудоустройства. Помимо размера заработка, для них важны комфортные условия, социальные гарантии, возможность работать удаленно или подрабатывать, а также дополнительные льготы в виде ДМС, путевок в санатории, бесплатного питания и т. д.

Кроме того, пользователи «Авито» все чаще обращают внимание и на репутацию работодателя — вакансии с отметкой «Компания проверена» получают больше откликов.