РИАМО - 20 янв. Второй тоннель начали прокладывать на участке будущей Троицкой линии метро. Работы идут с помощью щита «Ольга», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, на станции «Вавилонская» уже ведутся земельные работы и вскоре начнутся монолитные. На станциях «Академическая» и «Крымская» продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства и устройство ограждающих конструкций.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что трасса правого перегонного тоннеля будет проходить вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, под улицей Вавилова и действующим метрополитеном.
Строительством левого перегонного тоннеля между станциями занимается щит «Марина».
Раньше для сооружения межтерминального перехода доставки багажа под взлетно-посадочной полосой аэропорта Шереметьево и проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро использовался щит «Ольга».
Центральный участок Троицкой линии метро обеспечит более плотную интеграцию новой ветки в систему транспорта. Появятся новые пересадки на платформы подземки и Московского центрального кольца. Общая протяженность линии составит около 40 км. В районе будущей ветки подземки живут, работают и учатся более 1 млн горожан.
На этой линии метро будут расположены 17 станций. Она пройдет от станции «ЗИЛ» до новой Москвы. Запуск этой ветки положительно скажется и на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро: улучшится транспортная ситуация на юго-западе и юге столицы.
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