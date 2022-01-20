РИАМО - 20 янв. Второй тоннель начали прокладывать на участке будущей Троицкой линии метро. Работы идут с помощью щита «Ольга», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дан старт строительству правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Академическая» центрального участка Троицкой линии метро. Протяженность тоннеля составит около 2,5 км», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции «Вавилонская» уже ведутся земельные работы и вскоре начнутся монолитные. На станциях «Академическая» и «Крымская» продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства и устройство ограждающих конструкций.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что трасса правого перегонного тоннеля будет проходить вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, под улицей Вавилова и действующим метрополитеном.

Строительством левого перегонного тоннеля между станциями занимается щит «Марина».

Раньше для сооружения межтерминального перехода доставки багажа под взлетно-посадочной полосой аэропорта Шереметьево и проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро использовался щит «Ольга».

Центральный участок Троицкой линии метро обеспечит более плотную интеграцию новой ветки в систему транспорта. Появятся новые пересадки на платформы подземки и Московского центрального кольца. Общая протяженность линии составит около 40 км. В районе будущей ветки подземки живут, работают и учатся более 1 млн горожан.

На этой линии метро будут расположены 17 станций. Она пройдет от станции «ЗИЛ» до новой Москвы. Запуск этой ветки положительно скажется и на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро: улучшится транспортная ситуация на юго-западе и юге столицы.