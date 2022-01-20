РИАМО – 20 янв. Агенту по продаже элитной и коммерческой недвижимости в одной из столичных компаний предлагают зарплату от 150 тыс. до 350 тыс. рублей, а ежемесячный заработок главного врача клиники косметологии в Москве может составить 350 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В сервисе определили, какие высокооплачиваемые вакансии предлагают в городе. Так, программист Solidity с опытом разработки приложений, пониманием криптографии, знаниями микросервисной архитектуры и NFT-технологий может рассчитывать на 300 тыс. рублей в месяц. Его подыскивают для работы в долгосрочном проекте, где его ждет также быстрый карьерный рост.

От 180 тыс. до 250 тыс. рублей составит зарплата SAP-консультанта, которого приглашают в крупную розничную сеть для доработки бизнес-процессов производственного учета в информационных системах.

В вакансии менеджера по работе с ключевыми клиентами в банке указана зарплата от 135 тыс. рублей плюс хорошие премиальные по итогам работы, а в рамках реферальной программы по привлечению профессионалов он сможет получить дополнительные выплаты до 100 тыс. рублей.

От 150 тыс. рублей предлагают руководителю отдела по подбору персонала. Такому сотруднику необходимы будут навыки в области аутсорсинга и аутстаффинга. Управляющему кафе готовы платить 150 тыс. рублей, кандидат должен знать технологические процессы по приготовлению блюд.

Варианты с шестизначными суммами оплаты труда найдутся и на производстве. Например, 200 тыс. рублей в месяц предлагают конструктору-проектировщику в строительной компании. Специалист будет выезжать к заказчикам на места, обсуждать задачи и в дальнейшем работать над проектом от его создания до реализации, причем ему придется курировать сразу несколько заявок. Те же 200 тыс. рублей обещают инженеру-конструктору на автомобильном производстве, который займется доработкой и оптимизацией механизмов, проектированием сложных технических изделий для автомобилестроения.