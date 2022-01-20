РИАМО - 20 янв. 977 договоров поручительства на сумму 15,4 млрд рублей заключил Фонд содействия кредитования малого бизнеса в Москве с предпринимателями, сообщается на официальном сайте мэра города.

С 2020 года по объему поручительства рост составил 47%, а по сравнению с 2019 годом - вырос на 22%. Количество договоров увеличилось по сравнению с 2020 годом на 71% и на 38% по сравнению с 2019 годом.

«Рост цифр гарантийной поддержки, безусловно, взаимосвязан с трендами рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе с сохраняющимся высоким спросом на новые обеспеченные кредиты, подстегнутые оживлением деловой активности бизнеса. Важным драйвером роста стали развернутые на федеральном и городском уровнях программы льготного кредитования», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что из 32,8 млрд рублей, привлеченных предпринимателями в 2021 году с поддержкой фонда, более 29% имели низкую процентную ставку за счет субсидий городского правительства и еще 12% — за счет льготных федеральных программ.

При этом большинство — 88% заемщиков фонда — это действительно микропредприятия и малые предприятия, а 12% составляют представители среднего бизнеса.

Крупнейшие банки страны играют главную роль в кредитовании малого и среднего бизнеса, а также в сотрудничестве с госпрограммами. В среднем размер поручительства гарантийного фонда составляет 20 млн рублей, а максимальный 100 млн рублей. Фонд помогает покрыть толь 70% займа, остальную часть суммы предприниматель должен предоставить самостоятельно.