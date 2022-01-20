РИАМО - 20 янв. На улично-дорожной сети Москвы вечером могут возникнуть пробки в 8 баллов из 10 возможных. Наибольшие заторы образуются в центре города, на ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас дороги загружены на 3 балла. На осложнение транспортной ситуации в столице могут повлиять гололедица, мелкие аварии и строительные работы.

Так, ограничено движение на 85 и 90 км МКАД, на проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

При перемещении по центру города рекомендуют использовать метрополитен. По вылетным магистралям с выделенными полосами быстрее будет проехать на общественном наземном транспорте и такси.