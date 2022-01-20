РИАМО - 20 янв. В России могут расширить меры поддержки для семей с детьми. Такую помощь предлагает ввести Общественная палата РФ, пишет в четверг газета «Известия».

Одной из мер повышения качества жизни может стать снижение ставки на ипотечный займ или жилищный кредит для многодетных семей. Показатель предлагается снизить до 0% годовых. Также рассматривается возможность предоставления жилья семьям с пятью и более детьми на бесплатной основе.

«Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», — отметила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Улучшению демографической ситуации могут поспособствовать новые меры адресной поддержки. В частности, предоставление материнского капитала тем семьям, которым он необходим.

«Другое дело, что необходимо соблюдать принцип адресности, чтобы помощь получали именно те, кому она нужна, и чтобы предложенные инструменты достигали своей цели, как, например, программа материнского капитала, которая оправдала себя», — сказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что наиболее действенной мерой поддержки могло бы стать расширение программы маткапитала в регионах с плохой демографической ситуацией. Например, выдавать там материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей. Источником средств может стать Фонд национального благосостояния.

Как получить материнский капитал на первого и последующих детей>>