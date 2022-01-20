РИАМО - 20 янв. Депутаты Госдумы 26 января в первом чтении рассмотрят законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Пока в него входят только сельхозживотные, а кошек и собак планируют включить в закон во втором чтении, пишет в четверг газета «Известия».

Эксперты уверены, что учет и регистрация животных нужны, и предлагают создать национальную базу данных под патронажем государства.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Пока в законопроект входят 14 видов сельхозживотных, находящихся в личных и фермерских хозяйствах. В частности, коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы, рыбы. По данным статистики, речь идет о 600 тыс. голов.

Их учет будет вести ветслужба вместе с аттестованными специалистами. За учет платить не нужно, но за маркировку платить обяжут. Бюджетным вариантом в данном случае станет кольцо (5-10 рублей), а самым дорогим – татуировка (200-500 рублей).