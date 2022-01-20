РИАМО - 20 янв. Учения российских военнослужащих на западе РФ руководство стран Европы и США восприняло, как подготовку к «вторжению» на Украину, сообщает Nation News.

На пресс-конференции, посвященной окончанию первого года на посту президенства, глава США Джо Байден заявил, что Россия «и в средней и в дальней перспективе» может получить серьезные проблемы.

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — подчеркнул Байден.

РФ опровергала сообщения о том, что страна собирается совершить «вторжение» на Украину. Поводом для беспокойства со стороны США и европейских стран стали маневры российских военнослужащих на западе России. Западные государства расценили учения, как подготовку к военным действиям.