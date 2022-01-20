РИАМО - 20 янв. В четверг в Московском регионе будет облачно, может пойти небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем температура воздуха в Москве составит минус 3 - минус 1 градус, в Подмосковье - минус 6 - минус 1 градус.

Скорость порывов южного ветра может достигать 14 м/с. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы.

Синоптики советуют в такую умеренно морозную погоду провести время, гуляя на свежем воздухе.

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