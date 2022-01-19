РИАМО - 19 янв. Проект социальной газификации в Подмосковье может потенциально охватить около 115 тыс. домовладений, на сегодняшний день отработано около 60 тыс. заявок, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Темп держим, выполняем взятые на себя обязательства. В прошлом году планировали газифицировать 1113 населенных пунктов. Сегодня на штабе разбирали текущую ситуацию: как реализуется план, какие есть проблемы», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что проект вызвал очень большой интерес у жителей региона.

«Они испытывают положительные эмоции, когда получают газ. Ведь это совсем другое качество жизни, абсолютно другие затраты на энергоресурсы при отоплении частных домов», – сказал Самарин.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.