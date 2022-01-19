РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. В подмосковном Красногорске осудили жителя Москвы за убийство, которое он совершил из ревности 6,5 лет назад, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в убийстве своего знакомого, совершенном в 2015 году.

Следствием и судом установлено, что в августе 2015 года обвиняемый на почве ревности к своей сожительнице совершил убийство их общего знакомого. Он нанес потерпевшему несколько ударов в область туловища и головы, а затем задушил мужчину. После совершенного преступления злоумышленник перевез тело погибшего в арендуемый им гаражный бокс, где закопал и засыпал смесью пескобетона, сверху положив линолеум.

Спустя несколько дней супруга потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. Долгие годы мужчина считался без вести пропавшим. Однако в апреле 2021 года после продажи гаражного бокса новому собственнику тело потерпевшего обнаружено при проведении ремонтных работ.

Сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в том, что преступление было совершено в условиях неочевидности, а также в давности совершенного убийства. Следователем проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательств.

Проведены допросы и проверки показаний на месте с участием обвиняемого. В ходе расследования проведено более 10 молекулярно-генетических, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая, биологическая экспертизы, а также психофизиологическое исследование (полиграф). Весь объем собранных доказательств и заключения экспертиз легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.