РИАМО - 19 янв. В музее-заповеднике «Мелихово» пройдет XII Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова, конкурс проводят каждый год, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Конкурс состоится 27-29 января. Участники — молодые актеры и студенты театральных вузов России и других стран. Отборочные туры пройдут в «Театральном дворе» музея-заповедника «Мелихово» 27 и 28 января, а кульминацией станет гала-концерт с награждением лауреатов, который состоится 29 января, в день рождения писателя Антона Чехова.

Каждый год для конкурса определяется тема. Со сцены звучат произведения классиков русской литературы. В этом году тема конкурса – «Чехов и Лесков».

На конкурс было подано более 60 заявок из России, Болгарии Беларуси, Украины, Казахстана. После прослушивания в онлайн-формате компетентное жюри, в которое вошли известные актеры, педагоги, мастера художественного слова, допустили к очному участию в конкурсе 30 человек.