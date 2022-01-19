РИАМО - 19 янв. Более 12,5 тыс. участников опроса на портале «Добродел» из 15 тыс. положительно отнеслись к идее переоборудовать мусоропроводы в колясочные зоны, сообщает пресс-служба министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Голосование прошло на портале в прошлом году. В реализации пилотного проекта по обустройству колясочных в местах мусоропроводов приняли участие 3 многоквартирных дома в городских округах Клин, Мытищи и Воскресенск.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что собственники жилых домов провели общие собрания и приняли решения по выполнению данных работ.

«Работы были завершены в конце декабря 2021 года, таким образом, у жителей появились очень удобные места для размещения колясок, велосипедов и самокатов», — сказал он.

После устранения мусоропроводов в домах исчез неприятный запах, больше не слышно грохота от выбрасывания отходов.

«В первую очередь при работах нами были демонтированы стволы мусоропроводов, затем отверстия были заделаны, на полу уложена плитка и проведен косметический ремонт помещений под колясочные, установлены новые двери с запорным механизмом. В наших планах на будущее масштабировать новый опыт первых трех домов по обустройству колясочных на всю Московскую область», - сказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.