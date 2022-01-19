РИАМО - 19 янв. Подмосковным жителям и гостям региона подготовили подборку городов региона, где можно попробовать настоящих русских пельменей, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Один из таких городов — Серпухов. Здесь пельмени можно отведать в девяти местах общественного питания. К примеру, блюдо собственного приготовления широко представлено в гастрономическом пространстве «Китчен Маркет» и пельменной «Бро Пельмень».

Вторым по количеству гастроточек с национальным русским блюдом в Подмосковье стало Одинцово, где, помимо дегустации, можно еще записаться и на мастер-класс по изготовлению пельменей.

Еще это блюдо есть в Дмитрове. Туристы могут открыть для себя отличные места. Вкусными пельменями гостей могут побаловать в ресторанах «Бисквит», «Сосновый дворик», «Русский чай», кафе «Хистори», «Вишневый сад» и других.

Традиционные пельмени и хинкали можно отведать в Орехово-Зуеве. Здесь пельмени ручной лепки представлены в кафе «Хинкальная» и «Мельник», в Barbaris_artbar» и фуд-холле «Стачка».

Есть отличные заведения с пельменями и в Мытищах. Рестораны «Веранда», «Рача», бар «Мустанг» и кафе «ПельменьОК» предлагают попробовать порцию пельменей от 1000 до 1500 рублей.

Еще это блюдо понравится гостям Можайска, где пельмени можно попробовать от 200 рублей за порцию в кафе «Шоколад» и «Алазанья», а также ресторане «Бари Галуст».

В Подольске порцию пельменей можно найти от 1200 рублей в ресторане «Русский чай», трактире «Казачок» и кафе «Мильфей».

Есть небольшие уютные кафе с пельменями в Лыткарине. Это хороший выбор для тех, кто предпочитает простые и сытные блюда. Отведать пельменей здесь можно в «Теремке» на улице Парковой, кафе «Барашек» и «Чайхона».

В Чехове можно перекусить порцией пельменей и хинкали за 300-1500 рублей в кафе «Коба» и «Колхида» и кафе-столовой «Рай вкуса».

А в Истре можно совместить познавательный и паломнический туризм с гастротуризмом и отведать настоящих монастырских пельменей всего за 500 рублей.

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