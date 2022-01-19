РИАМО - 19 янв. Четыре приема населения проведет депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин в феврале, встречи состоятся 31 января, а также 7, 14, 21 и 28 февраля, сообщает пресс-служба парламентария.

Прием населения в округе Жуковский проводится с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Гагарина, д.2, 3-й этаж.

В Раменском жители могут обращаться за помощью к депутату с 13:00 до 15:00 по адресу: ДК «Сатурн», Комсомольская пл, д. 2, каб. 106.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8-910-433-70-39, 8967-189-00-03.

Предварительная запись обязательна. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты.