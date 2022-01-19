РИАМО - 19 янв. Жители Московской области реализовали уже около 300 тыс. купонов от партнеров программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Программа начала действовать 1 мая 2021 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. После своевременной оплаты онлайн жители региона могут выбирать новые предложения или повторять понравившиеся им бонусы, которые они выбирали в прошлый период.

«Для удобства жителей мы активно развиваем дистанционные форматы обслуживания, в частности, «Умную платежку». Личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн» и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка 2 млн человек. Помимо оплаты без банковского процента личный кабинет МосОблЕИРЦ предлагает дополнительные выгоды, такие как, программа «Коммунальный бонус», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Самые популярные купоны - OZON (94,7 тыс. купонов). Второе место - «Чистая линия» – 73,5 тыс., 3 место и 15,3 тыс. купонов у Burger King.

Также популярностью пользуются онлайн-кинотеатр «IVI» и пиццерия Dominos Pizza.

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