РИАМО - 19 янв. После завершения сезона охоты на копытных животных в Московской области зафиксировано 3 случая браконьерства, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Сезон охоты на лося, косулю и оленя закончился 10 января. Однако инспекторы Госохотнадзора Минэкологии выявляют случаи незаконной добычи животных. В двух городских округах браконьеров удалось задержать.

«Хочу поблагодарить неравнодушных жителей, которые своевременно сообщают о фактах незаконной охоты», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, последний случай незаконной охоты произошел в деревне Новинки городского округа Волоколамск. Жители сообщили, что 2 гражданина незаконно добыли лося. По следам от саней инспектор установил место добычи и разделки двухлетнего самца.

Материалы переданы в полицию, возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, ущерб охотничьим ресурсам составил 240 тыс. рублей.