РИАМО - 19 янв. На автобусах, проходивших в Крещенскую ночь рядом с храмами и купелями, проехались более 90 тыс. пассажиров. Все транспортные средства, которые были задействованы для перевозки жителей и гостей региона, были продезинфицированы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусы до купелей курсировали до 3:00. Пассажирами «Мострансавто» в Крещенскую ночь стали 2,5 тыс. человек. Для транспортировки пассажиров было задействовано более 1,3 тыс. автобусов, которые работали по 325 маршрутам.

«Больше всего пассажиров перевезено маршрутом №361 от Фрязино до м. «Щелковская», на котором проехало более 600 человек до храма Рождества Христова во Фрязине, и маршрутом №17 в Балашихе, которым воспользовалось более 300 пассажиров до Серафимовской церкви и открытой купели на реке Пехорка», – отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

Он отметила, что некоторые перевозчики предоставляли горячий чай возле церквей и купелей, чтобы пассажиры могли согреться. Возле церкви Ионна Кронштадского и Громовского пруда в Домодедове и у храма Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Мытищах перевозчики организовали бесплатные пункты обогрева. Там все желающие могли в тепле ожидать своей очереди перед погружением в купель.

Во всех автобусах, задействованных в Крещенскую ночь, была проведена дезинфекция. Водители прошли инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению ПДД.

На территории Подмосковья примерно 108 тыс. человек окунулись в воду в ночь на Крещение. Пик посещаемости купелей региона был зафиксирован после полуночи.