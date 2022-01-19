РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд столицы утвердил мировое соглашение, заключенное между Федеральной антимонопольной службой России, «Яндексом» и заявителями по делу о «колдунщиках». Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

Так, компания «Яндекс» признала обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. Кроме того, заявители по этому делу также сообщили, что «Яндекс» выполнила все условия, которые носили дискриминационный характер.

«Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться», - сказал руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

В 2020 году компании Avito, «Дром», Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС пожаловались в ФАС на то, что компания «Яндекс» занимает доминирующее положение в поисковой выдаче компании. Они сообщали, что компания отправляет интернет-пользователей на свои сервисы. Из-за этого указанные компании теряют трафик и больше тратят денег на продвижение своих ресурсов.