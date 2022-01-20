РИАМО - 20 янв. В прошлом году специалисты провели работы по благоустройству территорий, расположенных возле трех станций МЦД-2, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Речь идет о станциях МЦД-2 «Щукинская», «Курьяново» и «Печатники».

«Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты и обустроить альтернативные для пассажиров и местных жителей», - сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, в рамках работ около 4 км воздушных линий убрали в кабельную канализацию. Благодаря этому произошли внешние изменения, а также это обеспечило безопасность коммуникаций.

Кроме того, на территориях около указанных станциях появились удобные тротуары, которые отделили от проезжей части бордюрами. А также поменяли асфальт на дорогах.

«Около станций в общей сложности установили более 150 фонарей и уличных торшеров, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые делают «зебру» и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток», - сказал Бирюков.

Также в местах проведения работ появились парковки для машин и велосипедов, 11 современных остановок. Пространство около станции МЦД «Щукинская» стало транспортным хабом для автобусов. Еще специалисты провели озеленение.

За последние три года в Москве выполнены работы по благоустройству территорий около 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.