РИАМО - 19 янв. За прошедшие сутки в Московском регионе прирост выпавшего снега местами составил от 6 до 10 см, очистка дорог с высокой интенсивностью движения, маршрутов следования общественного транспорта и потенциально опасных участков идет в приоритете. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«За сегодняшний день очищено и обработано более 15 тыс. км дорог. Продолжаются работы по уборке тротуаров и вывозу снега. С начала недели вывезли более 42 тыс. кубометров снега с дорог. На высокоинтенсивных дорогах проведено более двух циклов уборки и обработки проезжей части противогололедными материалами», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что очистка подъездов к деревням и СНТ продолжается. Коммунальщики взаимодействуют с главами муниципалитетов по отработке проблемных мест. Уборкой дорог занимаются 2,5 тыс. единиц спецтехники и свыше 3,8 тыс. рабочих.

Подмосковных водителей попросили быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения: следовать указаниям дорожных знаков, соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами.

Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе проезжей части и носить световозвращатели в темное время суток.

Главное управление содержания территорий контролирует очистку снега во дворах и на общественных пространствах во всех муниципальных образованиях Подмосковья.

«За минувший день в Московской области вывезено со дворов и общественных территорий более 16,3 тыс. кубометров снега. Очищена от снега территория 17,14 млн кв. м, из них 5,96 млн кв. м составили пешеходные коммуникации. В соответствие с нормативом уборку снега необходимо проводить в течение 12 часов после завершения снегопада, после уборки в течение 2 часов проводить обработку противогололедными материалами. Вывоз снега не должен занимать более 5 суток», - отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Московский регион вернутся в пятницу. К ночи температура опустится до минус 10 градусов, ожидается небольшой снег. В регионе действует предупреждение по гололедице.