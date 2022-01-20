РИАМО - 20 янв. В четверг состоится концерт хоров «Рождественские вечера». Мероприятие пройдет в Голубом фойе Дворца культуры Гагарина Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Культурное событие приурочено к рождественским святкам. Святками считаются дни с 6 по 19 января.

Во время Святок на Руси гадали, дома разыгрывали целые спектакли. Также принято было проводить святочные вечера в больших компаниях. Люди пели, колядовали, танцевали и гадали.

Праздничная атмосфера на концерте будет создана с помощью профессионального исполнения искусно подобранной музыки и убранства арт-пространства.

Начало мероприятия в 18:00.