РИАМО - 20 янв. В четверг состоится концерт хоров «Рождественские вечера». Мероприятие пройдет в Голубом фойе Дворца культуры Гагарина Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Культурное событие приурочено к рождественским святкам. Святками считаются дни с 6 по 19 января.
Во время Святок на Руси гадали, дома разыгрывали целые спектакли. Также принято было проводить святочные вечера в больших компаниях. Люди пели, колядовали, танцевали и гадали.
Праздничная атмосфера на концерте будет создана с помощью профессионального исполнения искусно подобранной музыки и убранства арт-пространства.
Начало мероприятия в 18:00.
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