РИАМО - 20 янв. В этот день с праздником можно смело поздравлять всех любителей одного из самых популярных молочных продуктов – сыра. А еще 20 января отмечают День Республики Крым и День осведомленности о пингвинах.

Всемирный день любителей сыра

20 января все поклонники популярного молочного продукта отмечают Всемирный день любителей сыра. Врачи говорят о полезных свойствах этого продукта.

Между тем, история возникновения сыра начинается до нашей эры. При этом нельзя назвать ни одну страну, которая бы официально считалась родиной сыра. Достаточно бурное развитие сыроварение пришлось на Средневековье.

В ряде стран есть даже легенды о происхождение того или иного сорта сыра. Широко известной стала легенда о появлении сыра с плесенью, гласящая, что некогда пастух, забыв в пещере сыр и вернувшись спустя какое-то время туда, обнаружил его покрытым плесенью. Он попробовал из любопытства или голода этот кусок сыра и пришел от него в восторг.

Сейчас специалисты насчитывают огромное количество сортов сыра. По разным данным эта цифра составляет от 800 до 2000. Самые знаменитые из них: Пармезан, Горгондзола, Эмменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Бри, Фета, Моцарелла, Стилтон и многие другие.

День Республики Крым

Также в эту дату отмечают День Республики Крым. Праздник появился в 2009 году. Обычно жителей региона в этот день поздравляют местные власти. Также в республике проходят праздничные мероприятия.

Крым был возвращен в состав России весной 2014 года. Тогда там прошел референдум, на котором большинство жителей Крыма высказались за присоединение к РФ.

17 марта Крым был провозглашен суверенным государством — Республикой Крым — а власти Крыма обратились к РФ с предложением о принятии ее в состав федерации. Это впоследствии и произошло.

Хотя правительство Украины не признает этот документ, в России юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав РФ.

День осведомленности о пингвинах

сайт мэра Москвы

А еще 20 января отмечают праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Он создан для того, чтобы повысить знания людей о пингвинах, а также привлечь их внимание к сохранению численности птиц.

Сейчас насчитывается 18 видов пингвинов. Самый большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг.

Эти птицы живут в открытом море Южного полушария: у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки от Фолклендских островов до Перу, на Галапагосских островах вблизи экватора.

Птицы любят прохладу. Больше всего пингвинов можно встретить в Антарктике и на прилегающих островах.

Как правило, пингвины поселяются большими колониями, насчитывающими десяток тысяч пар или более. Живут они около 25 лет.