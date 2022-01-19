РИАМО - 19 янв. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова открыла заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. Обсуждались вопросы укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, культурной интеграции иностранных граждан, которые приезжают работать в регион, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Подмосковье очень разное - и по национальному составу, и по проблемам, волнующим жителей разных муниципалитетов. При этом у нас стабильная ситуация в вопросе межнациональных отношений. В Московской области живут люди разных национальностей и веры, но у нас сохраняется мир. За это, в первую очередь, хочется поблагодарить всех, кто здесь присутствует - за вашу активную позицию, отношение к региону, вовлеченность в этот непростой вопрос. Сегодня для губернатора и всей команды подмосковного правительства большой вызов – рост населения. Недавняя перепись показала, что нас почти 11 млн. Поэтому нам очень важно объединиться, работать сообща, чтобы решать самые разные задачи – прежде всего в образовании, транспорте, ЖКХ», - сказала Наталья Виртуозова.



Подмосковье занимает 2 место в России по миграционному потоку. В области свыше 140 национальностей и народностей, действует более 1,6 тыс. религиозных организаций, принадлежащих 21 конфессии.



«Вместе с ростом населения растет нагрузка и ответственность на нас с вами, чтобы всем в регионе было комфортно, удобно и благополучно. В прошлом году мы выдали грантов на 2 млн рублей, чтобы поддержать проекты национальных культурных автономий. В этом - будет уже 4 млн», - отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.



1-й зампред Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов рассказал о проекте «Школа добрососедства», который поддержало подмосковное правительство.

«Мы его создали с представителями православия, иудаизма и ислама. Все вместе стали приезжать в школы и говорить со старшеклассниками на разные темы, например, что такое добродетель. Затем такие встречи начали проводить и с педагогами», - сказал он.



На заседании предложено провести в конце лета фестиваль плова, который поможет сильнее объединить людей разных национальностей. Еще одна инициатива - общественные чтения священных писаний.