РИАМО - 19 янв. На энергетических предприятиях ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз», ГКУ МО «АРКИ», АО «Мосэнергосбыт» вакцинировано 88% сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В энергетической отрасли Подмосковья работает 22 634 человека, из которых вакцинировано 19 993 человека.

За последние 6 месяцев перенесли инфекцию с подтвержденным коронавирусом 999 человек. Остальные либо получили медицинский отвод от вакцинации, либо уже получили первый компонент прививки.

В Подмосковье за сутки выявили 2626 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 38 человек. Всего в регионе было зафиксировано 672 359 случаев инфицирования, скончались 12 879 человек.

Подмосковье готовится к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, коечный фонд для больных коронавирусом был увеличен вдвое во временном госпитале в парке «Патриот».

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