РИАМО - 19 янв. Пост задержанного по делу о коррупции Владимира Токарева в Минтрансе может занять Валентин Иванов, который сейчас работает замдиректора департамента строительства правительства РФ, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, работе он может приступить уже в феврале.

Ранее Иванов был главой комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, работал главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта-филиала ОАО «РЖД».

Он пришел в аппарат правительства в 2020 году. Сначала он занимал должность замглавы департамента регионального развития и инфраструктуры, затем замглавы департамента строительства.

Ранее заместитель министра транспорта России Владимир Токарев был задержан по делу о коррупции. С ним проводятся следственные действия. Он дает показания.