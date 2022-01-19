РИАМО - 19 янв. Российский союз туриндустрии составил список из 10 направлений, которые чаще всего выбирают для путешествий после старта 5 этапа программы туристического кешбэка. Подмосковные отели вошли в десятку наиболее популярных, сообщает комитет по туризму региона.

Пятый этап распродажи туров с кешбэком стартовал в ночь на 18 января. Его участниками стали более 660 туроператов и свыше 3,3 тыс. объектов размещения. В рамках программы предлагаются туры во все регионы России до 30 апреля, речные круизы – до 1 июня.

Российский союз туриндустрии фиксирует большое количество звонков и бронирований, основной спрос приходится на февраль-март.

В топ-10 также вошли отели Сочи, Красной Поляны, Крыма, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, горнолыжные курорты Кавказа, Башкирии и Кузбасса.

По программе можно вернуть кешбэк в размере 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для этого необходимо зарегистрировать карту банка-партнера в программе лояльности системы «Мир» и ей оплатить тур с транспортом и проживанием (от 2 ночей).

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