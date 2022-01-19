РИАМО - 19 янв. Россияне могут переносить заболевание новым штаммом коронавируса «омикрон» иначе, чем жители других стран. При этом несмотря на то, что у большинства людей заболевание новым штаммом проходит в легкой форме, к нему нельзя относиться легкомысленно. Такое мнение выразила замдиректора Московского НИИ им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Омикрон» – это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми», - сказала Руженцова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что в России особенные климатические условия, из-за которых «омикрон» может распространяться иначе, чем в других странах, а также иметь особую симптоматику. Кроме того, на течение вируса могут влиять генетические особенности населения и питания, которые также есть у россиян.

Руженцова подчеркнула, что уже сейчас известно о сильной заразности «омикрона», поэтому России следует подготовиться к его распространению.

«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию – тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», – добавила врач.

Эксперт заметила, что россиянам необходимо продолжать соблюдение масочного режима, придерживаться социальной дистанции и других антиковидных мер.

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