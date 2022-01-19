РИАМО - 19 янв. Представители московского футбольного клуба ЦСКА удалили скандальную видеозапись с презентацией турка Юсуфа Языджи после бурной реакции в соцсетях, сообщает РИА Новости.

Ранее в интернете появился ролик, в котором повествуется о том, как якобы проходили переговоры с игроком. Опубликована переписка между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. Представители клуба долго уговаривают Языджи подписать контракт, но он не отвечает на сообщения. Тогда ЦСКА решает схитрить и в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ». Языджи сразу же отвечает, что «будет через 5 минут».

Видео возмутило болельщиков. Они посчитали, что такое отношение оскорбляет российских девушек.

Московский клуб арендовал игрока у французского «Лилля». Турок будет играть до окончания сезона-2021/22. Предполагается опция выкупа трансфера футболиста.