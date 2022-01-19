РИАМО - 19 янв. Предъявлено обвинение начальнику больницы следственного изолятора «Матросской тишины», он получал деньги от осужденных, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следователи выяснили, что с 2020 по 2021 год начальник филиала получил от следственно-арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований. В результате, были приняты заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний. Решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей этих людей.

Установлено 8 лиц, освобожденных из под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.

Следователи собираются ходатайствовать перед Пресненским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.