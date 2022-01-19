РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» в городских округах Дзержинский, Люберцы, Котельники и Лыткарино разыскивается несовершеннолетняя девушка, сообщает пресс-служба ведомства.

Виктория Храповская 2004 года рождения ушла из дома 16 января и не вернулась. На вид девушке 17-18 лет. Приметы: рост 175 сантиметров, темно-русые волосы до плеч и голубые глаза. На руках есть татуировки. Девушка была в красном пуховике, черной толстовке, синих джинсах и красных кроссовках.

В случае, если жителям известна информация о местонахождении девушки, необходимо позвонить по номерам телефонов: 8 (495) 554-93-94; 8 (495) 554-63-05 или 102.