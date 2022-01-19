РИАМО - 19 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Раменского городского округа проводит торги по аренде земельного участка площадью 1 433 кв. м в д. Чулково под бытовое обслуживание, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Арендатор сможет разместить на участке объекты капитального строительства, предназначенные для оказания бытовых услуг населению. К примеру, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.

Земельный участок предоставляется в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая цена арендной платы – 380 тысяч рублей в год.

Участок находится в окружении жилого сектора, торговых и складских объектов. Рядом Новорязанское шоссе и остановки общественного транспорта.

Заявки на аукцион принимаются до 22 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 79952). Аукцион состоится 25 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.