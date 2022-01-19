РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Жителей городского округа приглашают сдать кровь на станции переливания крови Люберецкой областной больницы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«После новогодних праздников на станции переливания крови Люберецкой областной больницы царит некоторое затишье. Это не удивительно, ведь в праздничные дни люди обычно нарушают диету. Но у болезней нет выходных и праздников – врачи проводят операции, а больные могут нуждаться в донорской крови. Мы ждем доноров, особенно не хватает II группы крови», – сказала заведующая станцией переливания крови Любовь Мануева.

Согласно правилам донорства, за двое суток до процедуры нельзя употреблять жирную, копченую, соленую пищу и алкоголь. В день сдачи крови обязательно нужно легко позавтракать.

Донорами могут стать и те, кто уже перенес коронавирус. Если болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме, то сдать кровь можно через месяц после выздоровления, а если были осложнения – через полгода.

Донорами могут быть граждане РФ с постоянной регистрацией на территории страны.

Компенсация за сдачу крови увеличилась и составляет 800 рублей, также жителям положено два дня оплачиваемого отпуска.